Senadores de alianza opositora denunciarán actos anticipados de campaña en evento de Morena en Toluca

“Nosotros vamos a seguir trabajando, de ninguna manera hemos dicho que no vamos a trabajar, de ninguna manera se puede mandar un mensaje así, nosotros vamos a estar trabajando, lo vamos a hacer con responsabilidad, si alguien ha buscado hacer valer el orden constitucional, es el Senado, no vamos a aprobar reformas que pudieran atentar contra instituciones que hoy están sirviéndole a México”, aclaró Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

You may also like