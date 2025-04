Señalara presidenta a quien informe noticias falsas.

Claudia Sheinbaum comentó que presentará información sobre quién fue el primero en hablar sobre el rancho Izaguirre en su momento, aclaró que aquellos que busquen con información falsa atacar al gobierno federal los señalará, no pueden decir algo tan grave sin tener la certeza o realizar las investigaciones pertinentes, no lo vamos a permitir ha comentado en distintas mañaneras, ¿sabes de quién habla? Www.elcambiodemexico.com

