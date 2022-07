Sepultan a Masiel Mexía, la doctora del IMSS asesinada en Chihuahua

“Hay doce municipios que no tienen policía municipal, últimamente tú sabes Coronado, los policías le renunciaron, dentro de ellos pues hay otros municipios que nosotros tomamos ya así no, Satevó, municipios cercanos, Satevó, Ignacio Zaragoza, Galeana y varios municipios así”, aseguró Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua.

