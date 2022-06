‘Ser drag queen me hace libre, me empodera’: Agatha Toro narra su historia de motivación

Israel Jasso, originario de Cuernavaca, desarrolló su pasión por el arte Drag al ver un programa de competencia llamado RuPaul’s Drag Race en Estados Unidos, que lo llevó a darse cuenta de que en México también existía una comunidad dedicada al Drag.

El arte Drag retoma su nombre del acrónimo Dressed As a Girl, que significa vestirse como mujer, sin embargo, también retoma símbolos de la cultura cabaretera y combina parte de las artes escénicas y de la cultura popular para generar una nueva forma de expresión de género.

Israel es diseñador de moda y le da vida a Agatha Toro su nombre de Drag, quien lo ha acompañado por más de cinco años, en los que ha ido desarrollando su propio estilo y personalidad.

Para Agatha, uno de los elementos más importantes es la barba, pues es un sello distintivo que le otorga confianza.

“Al tener barba al principio era algo que yo deseaba pero que por complacer a los demás, por complacer estereotipos de estás haciendo Drag tienes que verte de cierta manera, no me daban el derecho de poder utilizar mi barba, pero la verdad es que se ha convertido en un elemento icónico de Agatha”, señaló Israel Jasso.

Para él, realizar Drag va más allá de un maquillaje o peinado, Israel se siente libre compartiendo espacio con Agatha.

“El Drag me hace libre, me da mucha facilidad, mucha seguridad, me hace sentir mucho más valiente, me empodera y me hace sentir más seguro de todo”, aseguró Israel Jasso.

“El Drag es un movimiento que está de moda, está en tendencia la gente lo busca y la gente lo consume muy feliz, es una representación muy política”, comentó Israel Jasso.