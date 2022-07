Si EUA quiere apoyar en materia de seguridad, que impida el tráfico ilícito de armas: Ebrard

“México está preparando ahora, para la próxima Asamblea General, un planteamiento. ¿Qué es la primera acción que tenemos que hacer de igualdad en todo el mundo? Pues proteger a la mujer, lograr igualdad de género porque la principal desigualdad que hay en todo el mundo es esa, que es desigual: las mujeres ganan menos, las mujeres se hacen cargo de cuidados que no se pagan a las mujeres, en muchos casos, están sufriendo violencias, entonces ¿México qué está planteando ahora? Pues hagamos un Fondo Rosa, tengamos recursos, facultades, voluntades para que empecemos a trabajar más aceleradamente para que la desigualdad que hay hoy, cambie; pero no dentro de 10 años, el año que entra”, agregó el titular de la SRE.

“Si realmente Estados Unidos quiere apoyar en materia de seguridad, que impidan el tráfico ilícito de armas a México, esa sería la demanda que yo les haría respetuosa ¿no?, amistosa; en Estados Unidos es lícito que llegue un muchacho de 17 años y compre una Barrett que puede perforar estas paredes y puede matar a 10, 15 personas con un disparo de esa arma. En México no es legal eso, no está permitido por la ley. Entonces es decirles, oigan, está bien, yo respeto tú soberanía y tu país, tu tomas tus decisiones, pero garantízame que tus armas que están allá, que las compras en cualquier esquina, no se pasen de mi lado”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.