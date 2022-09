Sigue investigación a exgobernador Alejandro Moreno por delitos federales

“Aquí no hay PRIMOR, Alejandro Moreno tiene que acabar en la cárcel, ese es el lugar el que le corresponde / Alejandro Moreno, el ex gobernador de Campeche pues ha sido uno de los personajes más oscuros, más corruptos que ha tenido este Estado, pero también este país”, dijo Erick Reyes, presidente Morena en Campeche.

