Sindicato de controladores estima cinco aterrizajes fallidos diarios en AICM

La noche del miércoles se registró otro aterrizaje fallido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El vuelo 762 de Aeroméxico procedente de Bogotá, Colombia, estaba por aterrizar, pero la pista se encontraba ocupada, ahora por el vuelo 821 de United Airlines que acababa de llegar de Los Ángeles, California.

El piloto de Aeroméxico tuvo que emprender nuevamente el vuelo… Pero a diferencia del incidente del sábado en el caso de Volaris, el evento del miércoles no se considera incidente… En aeronáutica se le llama “ida al aire”.

“El sábado se perdió la conciencia de que estaba una aeronave ocupando la pista y en el de ayer, no. El controlador estaba esperando que el United saliera de la pista y aguantando el aterrizaje. Al ver que no era lo suficientemente fluido ese desalojo de la pista, le ordena al siguiente piloto que se vaya al aire”, dijo Alfredo Covarrubias , secretario General del Sindicato Nacional de Controladores Tránsito Aéreo.

El avión de United Airlines se atrasó y no desocupó la pista a tiempo, pero la aeronave de Aeroméxico ya estaba en fila para aterrizar y, por eso, el piloto tuvo que descender y volver a emprender el vuelo.

Las idas al aire pueden ser por diversas razones como climáticas, de altura o velocidad de la aeronave… Siempre es a consideración de los operadores o de los pilotos.

Como aterrizajes fallidos, el miércoles hubo por lo menos cinco en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que es el promedio diario desde hace un año, informó el líder sindical de los controladores aéreos.

“¿Cuantas tuvimos ayer, sabe?… Pues más de cinco. Eso sí sé. La información no fluye como quisiéramos porque pues todavía existen esas amenazas, no saques información, no digas nada porque puedes salir involucrado… más o menos es el promedio que se ha tenido los últimos meses… Es parte del rediseño del espacio aéreo. Hay más aviones en bloques, en segmentos de tiempo. Diríamos en horas pico… se ha presentado un desorden, antes se repartían los slots y habían secuencias más ordenadas. Y además teníamos un servicio de control de flujo que iba armando los bloques que iban a aterrizar… ¿Y qué pasa con ese control de flujo ahora?… Lo han debilitado, casi abandonado, sigue ahí, pero antes había controladores con experiencia atendiéndolo y sabían armar los bloques… pero ahorita hasta todavía ayer está una persona que no reúne la capacidad para ordenar esos bloques de tránsito”, dijo Alfredo Covarrubias, secretario General del Sindicato Nacional de Controladores Tránsito Aéreo.