Sismo magnitud 6.1 deja un muerto en China

Un sismo de magnitud 6.1 en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, dejó una persona muerta, dañó viviendas y obligó a suspender parcialmente el servicio ferroviario, informaron las autoridades.

Hubo varios informes iniciales de víctimas. La emisora estatal CCTV dijo que una persona murió y otras seis resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en el condado de Baoxing, en la provincia de Sichuan. Otros medios estatales dijeron que tres personas resultaron gravemente heridas.

El sismo se produjo a 17 kilómetros (10 millas) de profundidad en el distrito de Lushan, unos 110 kilómetros (65 millas) al suroeste de Chengdu, la capital de Sichuan, dijo el Centro Nacional de Terremotos.

⚡️Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, – local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H

— Flash (@Flash43191300) June 1, 2022