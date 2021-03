Ssa llama a la población a no dejarse engañar con vacunas anticovid falsas

Señaló que para las personas que tengan previsto salir de viaje durante las vacaciones de Semana Santa, no es necesario que se realicen pruebas PCR si no presentan síntomas de COVID.

“No podemos en este momento dejarnos engañar ante la oferta de una supuesta vacuna que se consiguió a través de un medio privado o que es una oportunidad que por ahí apareció, porque de seguro 100% eso va a ser mentira, va a ser falso y además va a poner en riesgo la salud de la persona , si no es a través de la estrategia Nacional de Vacunación , en los puntos de vacunación, obviamente oficialmente identificados y de las vacunas que hasta el momento han llegado al país, no demandemos ni permitamos que alguien nos coloque una vacuna diferente”, exhortó Alomía.

Así mismo, informó que cualquier vacuna que no forme parte de la Estrategia Nacional de Vacunación , que no sea revisada en la aduana, así como, que no pase el filtro de seguridad y técnicas de la Cofepris, se debe de considerar como una vacuna falsa y que ingresó ilegalmente al país , debido a que nadie puede garantizar que sea segura o eficaz.

“La Cofepris es muy puntual a decir que estos frascos, estas dosis incautadas no pertenecen a ninguno de los lotes o de las vacunas que en su momento pasaron por las revisiones tanto de ingreso al país como los controles de calidad y no pertenecen a ninguno de los lotes que se distribuyeron a ninguna de las 32 entidades federativas o específicamente a las entidades en donde se haya enviado la vacuna Sputnik V “, dijo el director de Epidemiología.