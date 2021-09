Talibanes impiden evacuación de 4 aviones de Afganistán

El Departamento de Estado carece de una manera confiable de confirmar la información acerca de esos vuelos fletados, incluyendo cuántos ciudadanos estadounidenses podrían estar a bordo de ellos, ya que no tiene personal en el terreno, según un funcionario estadounidense. Pero el Departamento hará que el Talibán cumpla su promesa de permitirle a la gente viajar libremente, dijo el funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar públicamente sobre el asunto.

“El Talibán no los deja salir del aeropuerto”, señaló, y agregó que le preocupa que “ellos (los talibanes) vayan a exigir más y más, ya sea dinero en efectivo o legitimidad como gobierno de Afganistán”. No ofreció más detalles.

No indicó de dónde provino esa información. Por el momento no fue posible reconciliar ambas versiones.