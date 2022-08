Telescopio Gemini North capta dos galaxias en proceso de fusión

Ubicado en Hawai, el Telescopio Gemini North captó la imagen de dos galaxias espirales en proceso de fusión. Este impactante fenómeno astronómico ha captado la atención de miles de personas en todo el mundo.

N+ te recomienda: Diez años de Curiosity, el robot explorador lanzado por la NASA a Marte

De acuerdo con la información proporcionada por medios como CNN, las galaxias denominadas “Mariposa Cósmica” mantienen su interacción a unos 60 millones de años luz de la Tierra.

En este proceso, enfrentarán la destrucción de sus estructuras y se moverán en círculos a medida que la gravedad las une. Los especialistas calculan que en unos 500 millones de años, estos sistemas cósmicos terminarán su proceso de fusión y formar una sola galaxia.

A través de su cuenta de Twitter, el Observatorio Internacional Gemini dio a conocer esta noticia que rápidamente se volvió popular entre la comunidad científica internacional.

This new image captured by the Gemini North telescope in Hawai‘i, part of the @GeminiObs, operated by @NSF‘s @NOIRLabAstro, reveals a pair of interacting spiral #galaxies — NGC 4568 and NGC 4567 — as they begin to clash and merge. https://t.co/vijLGjmtuo (1/2) pic.twitter.com/DKmgMPQ6FO

— Gemini Observatory (@GeminiObs) August 9, 2022