TENDRÁ QUE PAGAR RICARDO SALINAS PLIEGO 1.500 MILLONES DE PESOS, QUEDANDO MÁS DE 30 MIL MILLONES POR PAGAR.

Tras años de litigios Grupo Salinas no ha pagado más de 32 mil mdp de impuestos. Por resolución de #SCJN algo que ya debe pagar son 1,500 millones de pesos en el primer bloque, aun quedando pendientes todavía resoluciones por 30 mil MDP. El Gobierno de México, pide al poder judicial de la federación que esto se resuelva con prontitud porque son recursos del pueblo y deben ocuparse para la gente. Que piensan de este conflicto por no querer pagar los impuestos el empresario mexicano Salinas Pliego, dueño de total play, tv azteca, elektra, telefónias, etc. Www.elcambiodemexico.com

