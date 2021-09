Tormenta tropical Sam se fortalece a huracán en el Océano Atlántico

La tormenta tropical Sam se fortaleció la madrugada de este viernes en huracán sobre el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta tropical Sam se formó en el Atlántico a partir de la décimo octava depresión tropical.

Sam is now a hurricane over the central tropical Atlantic. Expected to continue to rapidly strengthen and become a major hurricane tonight or early Saturday. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details pic.twitter.com/N1bgqXHaPm

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2021