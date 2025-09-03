Trabajamos en equipo por México: Claudia Sheinbaum Pardo.

CLAUDIA SHEINBAUM TRABAJAR EN EQUIPO ES POR EL PAÍS.

Con las y los gobernadores reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en unidad para mantener la disminución de los delitos en el país. La seguridad es una responsabilidad compartida, y juntos estamos construyendo un México más justo, más seguro y en paz. Agradezco su respaldo en el Primer Informe de Gobierno y en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

