Tras dos años de pandemia, miles en México se contagian de COVID-19 por primera vez

En la última semana, la Secretaría de Salud federal ha reportado 190 mil 655 nuevos casos de COVID-19 en México.

En plena quinta ola, aún con la protección de las vacunas, muchas personas se están contagiando por primera vez, y no ha sido fácil.

“La primera vez que tenemos COVID, desde que inicio nunca habíamos tenido, hasta ahorita”, comentó Fanny Montiel.

Fanny Montiel y su madre, Angélica Reyes, decidieron resguardarse en casa después de dar positivo en la prueba que COVID que les hicieron el martes pasado en el centro de salud “ José María Rodríguez”, ubicado en Río de la Piedad y San Antonio Abad.

“Mal muy mal, porque me duele mi pecho, mis pulmones ya no los siento, ya no tengo hambre, me siento muy mal yo se que cualquier momento me voy a ir”, dijo Angélica Reyes Munguía, paciente COVID.

A pesar de tener el esquema completo de vacunación, Angélica dice que ha enfrentado síntomas más agudos por sus antecedentes de diabetes e hipertensión, incluso ha requerido oxígeno.

“Tomamos la decisión de que ella no se internará, porque a ella ingresándola ya no me permiten entrar a volver a verla”, comentó Fanny Montiel Reyes, paciente positivo COVID.

Fanny dijo que tuvo que dejar de trabajar por la pandemia y su situación financiera se ha complicado por el tratamiento que necesita su madre.

“Yo estoy con mucho miedo, porque pues no sé pasa un día y yo no veo cómo que avance, entonces me duele verla sufrir que yo no pueda tener los medios para atenderla con un médico particular”, indicó Fanny Montiel Reyes, paciente positivo COVID.

Otro caso es el de Martha Oropeza, quien dio positivo por primera vez en toda la pandemia, al igual que su esposo y suegros.

“Toda agripada , la garganta muy irritada, escurrimiento nasal; tenemos todas las medidas de sanitización y nos cuidamos mucho, entonces no sabemos dónde nos hayamos podido contagiar, hay mucha gente que ya no usa el cubrebocas”, apuntó Martha Oropeza, paciente positivo COVID.

Con información de Dafne Mora/N+.

LLH

Fuente: Televisa