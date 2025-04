Tren México-Querétaro esta en proceso, cumplió la presidenta.

Antes de que finalizará abril, iniciarían los trabajos de construcción del tren que conectará México/Querétaro, y hoy mismo Claudia Sheinbaum Pardo anuncio en sus redes sociales el Banderazo de inicio de obras de nuevo Tren. No cabe duda de que elegimos a la mejor persona para representarnos y tampoco hay duda de que #Amlo no se equivoco al decir hace pocos meses, que Claudia Sheinbaum ser convertiría en la mejor presidenta del Mundo. ¡Disfrutamos lo votado!

You may also like