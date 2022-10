Trump llama a votar por Bolsonaro en Brasil, ‘es un gran líder, dice

Se dio a conocer un video donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó elogios al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este domingo 2 de octubre de 2022 que se realizan las elecciones presidenciales y que compite con su más cercano rival Luiz Inácio Lula da Silva.

– Obrigado, meu amigo Trump! Graças ao apoio do povo brasileiro e de nossa determinação em lutar pelos interesses do Brasil, hoje somos respeitados no mundo todo e contamos com o apoio de nações livres e prósperas e não mais de ditaduras socialistas, como no passado. pic.twitter.com/p4gcAcSiIU

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 2, 2022