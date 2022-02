Trump sugiere que EEUU emule a Rusia y envíe ‘fuerzas de pacificación’ a la frontera con México

“Conocí muy bien a Putin. Me llevaba genial con él (…) Sabía que él siempre quiso Ucrania. Solía hablar con él sobre eso y le dije: ‘No puedes hacerlo. No lo vas a hacer’”, ha añadido.

El exmandatario dijo estas afirmaciones en una entrevista para el programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show, donde además ha valorado que el proyecto de Putin, de, según él, desplegar sus tropas en Ucrania como un “pacificador”, es lo que podría hacer Estados Unidos en su frontera sur.

“Esto nunca hubiera pasado con nosotros. Si hubiera estado en el cargo, ni siquiera sería imaginable (…) ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Biden? No ha habido respuesta. No tenían (respuesta) para esto. Es muy triste”, ha trasladado el expresidente en alusión al reconocimiento de Moscú de la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.