Tulum: Turista encontró a trabajador del hotel drogado en su cuarto

En Tulum, un huésped encontró a un empleado del hotel drogado en su cuarto. El trabajador habría consumido una droga controlada que portaba el turista en su equipaje y habría quedado inconsciente en la cama de la habitación.

La historia fue dada a conocer en redes sociales por la cuenta de Twitter @nickthomson_4. Según señaló en un tuit, el incidente le ocurrió a un amigo suyo que viajó a Tulum, Quintana Roo.

El usuario compartió cuatro imágenes que subió su amigo a redes sociales. Una de estas fotografías ofrece el contexto de la situación:

Nah one of my pals come back to this in his hotel room 😂😂😂 pic.twitter.com/aJbWM3qH1q

— Nick Thomson (@nickthomson_4) April 20, 2022