Turistas venezolanos denuncian extorsión de oficinas migratorias del AICM para garantizar ingreso a México

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decenas de turistas sudamericanos, en su mayoría venezolanos, denuncian que están siendo retenidos durante días en oficinas migratorias; otros lograron evitarlo pagando mil dólares a gestores que les garantizan no ser detenidos.

Desde hace dos semanas, Francisco Colina, venezolano de 41 años de edad, se encuentra retenido junto a otros turistas sudamericanos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; denuncian que fueron inadmitidos por el Instituto Nacional de Migración.

Francisco salió de Venezuela el 1 de diciembre para pasar la Navidad en la Ciudad de México junto a su hijo, residente permanente desde hace seis año.

“Me dijo que abordó el avión, nunca salió, nunca tuve comunicación con él, prácticamente están secuestrados por una institución del Estado”, comentó Yuner Colina, hijo de venezolano retenido.

Dice que tres días después pudo hablar con su padre, gracias a que uno de los venezolanos escondió el celular y fue quien documentó el cuarto donde los tienen retenido.

“Me dijo que aterrizó; en los filtros de migración, nada más cuando vieron su pasaporte lo pasaron a un cuarto, no le hicieron preguntas previas, no le hicieron segunda revisión, él traía toda la documentación que pide la ley”, dijo Yuner Colina.

Los sudamericanos retenidos en el aeropuerto, así como los deportados, señalan abusos por parte de personal del Instituto Nacional de Migración. El cuarto donde pueden pasar semanas retenidos, y que pertenece al aeropuerto, no tiene categoría de estancia o estación migratoria.

Héctor cuenta que pasó dos semanas retenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, sin poder avisarle a su familia.

“Ya pues llegamos al aeropuerto, después de eso fue lo peor. La primera noche nosotros pasamos en el piso sin ni siquiera una cobija, en ningún momento a uno lo tratan bien ni lo tratan con respeto, lo tratan a uno como un criminal”, narró Héctor, repatriado venezolano.

Mientras tanto, Jesús de 23 años, originario de Colombia, denuncia que a su llegada a México fue extorsionado por personal de migración.

“De las 120, 130 personas que veníamos como a 70 y pico, 80 y pico todos los pasaron en un cuarto sin explicación alguna, yo traía carta de invitación, tenía dólares, tenía mi reservación de hotel; eso es como un negocio redondo, me pidieron mil 500 y dos mil dólares para poder ingresar a la ciudad y yo dije, pero por qué si yo vengo en condición de turista, dijo no, no podemos hacer nada esas son las reglas que tenemos aquí”, comentó Jesús, repatriado colombiano.

José, de 29 años, llegó hace un mes a México proveniente de Venezuela; asegura que él pagó mil dólares para asegurar su entrada sin riesgos, dice que se enteró del procedimiento por otros familiares que han entrado a México pagando la cuota.

“Al momento que hice el contacto, la persona con la que hablé me dijo que ellos tenían a un familiar dentro de migración, me recomendaron como horarios y días específicos, supongo que porque los oficiales que conocen o que me iban a dejar pasar estaba justo en esos horarios; hice mi fila normal de migración y llegando ya con la oficial ella como que ya me tenía identificado, prácticamente no me hizo ninguna pregunta, ya después de esto la persona me espera en la salida del aeropuerto y ahí le doy los mil dólares ya del trámite”, apuntó José, migrante venezolano.

En Punto contactó a través de redes sociales a personas que ofrecen servicios en grupos de extranjeros, para supuestamente garantizar su acceso a México.

Y así fue que se le contactó:

En Punto: Por favor con Alan Villabuena.

Alan Villanueva: Sí

En Punto: Estoy interesado en traer a mi familia de Venezuela y me comentaron que se podría pagar la bajada aquí en la Ciudad de México.

Alan Villanueva: Sí.

En Punto: ¿Cómo sería el procedimiento?

Alán Villanueva: Ah ya, mira tienes que mandar foto del pasaporte del familiar, la reserva de su vuelo y foto de cómo vienen vestidos, esa información se manda a migración y ya para que nos den acceso.

En Punto: ¿El acceso sería directamente con las personas de migración?

Alan Villanueva: Sí

En Punto: Pero tú como tal trabajas en el aeropuerto.

Alan Villanueva: Sí. Cuando ellos llegan aquí a México para que no los regresen se les paga a migración y ellos los dejan pasar limpios, sin necesidad de detenerlos para nada.

En Punto: ¿Cuánto cobran ustedes por ese procedimiento?

Alan Villanueva: Mira se están cobrando mil dólares por persona, como tengo el contacto directo en Migración te lo puedo dejar en mil dólares, nosotros hemos pasado muchísima gente de allá de Venezuela, de Cuba, de Ecuador.

Autoridades de Migración señalaron a En Punto que no cuentan hasta el momento con ninguna denuncia formal de presunta extorsión de parte de su personal, y reconocieron que, pese a testimonios anónimos, no están indagando ninguna irregularidad en el ingreso de sudamericanos a México.

