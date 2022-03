Ucrania confirma ataque ruso a centro militar con “instructores extranjeros”, en Leópolis

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, confirmó este domingo que el Ejército ruso ha atacado una base militar en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, en la que había “instructores extranjeros”.

Te recomendamos: Rusia continúa sus bombardeos en el este de Ucrania

En un mensaje en su perfil de Twitter, Reznikov dijo que “Rusia ha atacado el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad cerca de (Lviv) Leópolis)”.

Horas antes, el consejo regional de Leópolis, en el oeste de Ucrania, había informado del impacto de ocho misiles rusos contra esta base militar, en lo que supone la mayor escalada contra esta región.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 13, 2022