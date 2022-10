Ucrania Recibe Ataques en Infraestructuras Clave de Kiev y Otras Ciudades

De acuerdo a reportes de autoridades ucranianas, Rusia lanzó ataques en infraestructuras clave en Kiev, Járkiv y otras ciudades en Ucrania, debido a esto, se registraron apagones y cortes de agua la mañana de este lunes.

De acuerdo a las afectaciones los reportes de la capital fueron dadas por el alcalde, Vitali Klitschko, así también autoridades de Zaporiyia y Járkiy declararon que existen apagones.

Por otro lado, Rusia acusó hace dos días a Ucrania de un ataque con dron contra la flota rusa en el Mar Negro cerca de la costa de la península anexionada de Crimea. Ucrania negó dicho el ataque; y afirma que se trató de un error ruso en el manejo de su propias armas, pero de todos modos Moscú anunció que abandonaría el acuerdo mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para permitir el paso seguro de barcos que llevaban granos y cereales desde Ucrania.

Conforme a información de AFP, se registraron al menos cinco explosiones en Kiev entre las 08:00 y las 08:20 horas.

Previo a este ataque, Kiev, fue golpeada los días 10 y 17 de octubre por drones rusos de fabricación iraní.

Air raid alerts are being sounded throughout Ukraine, authorities say. Media write about explosions in Kyiv, Kharkov and Krivoy Rog pic.twitter.com/xWhzMGxP2B

