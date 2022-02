Ucrania: Tanque arrolla un vehículo conducido por un adulto mayor

Este viernes, en redes sociales circuló el video de un tanque en Ucrania que arrolla el vehículo de un civil. Residentes de la zona rescataron al conductor, una persona de la tercera edad.

Un residente en el norte de la ciudad de Kiev captó el momento en que un tanque se arranca y arrolla un vehículo que circulaba en la calle. Afortunadamente, la persona sobrevivió el incidente.

Mira las fuertes imágenes enseguida:

¿Qué fue lo que pasó en realidad?

En un principio, varios medios de comunicación reportaron que se trataba de un tanque ruso, lo cual era muy poco probable, ya que las fuerzas del ejército ruso se encuentran todavía a varios kilómetros de la capital ucraniana.

El vehículo blindado fue identificado como un 9K35 Strela-10, perteneciente al ejército ucraniano.

Dos teorías circulan entre periodistas. Que el soldado ucraniano que manejaba el Strela-10 perdió control del vehículo militar, o que éste era operado por un saboteador ruso.

That’s a Ukrainian Strela-10, and its driver was not paying attention so he drove over a car coming on the other side.

No “Russian Strella-10” in #Kyiv, no Russian in Kyiv city yet. The civilian driver survived. pic.twitter.com/2nWLzwOcN4

— Elijah J. Magnier (@ejmalrai) February 25, 2022