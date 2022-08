Un ataque en jardín de niños en China deja tres muertos y seis heridos

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas en un ataque este miércoles en un jardín de niños en el sureste de China, informó la policía local.

Un “malhechor armado llevando una capa y una máscara” irrumpió en un jardín infantil privado de la provincia de Jiangxi a las 10H22 (02H22 GMT), indicó el comunicado. La policía añadió que está buscando activamente al sospechoso, de 48 años, que sigue huido.

En un video del lugar de los hechos, difundido en internet por el medio estatal Beijing Daily, se puede ver a un oficial de policía llevando a un niño pequeño en sus brazos hasta una ambulancia.

Las edades de las víctimas no fueron comunicadas.

Tampoco se precisó el arma utilizada en la agresión, pero los autores de este tipo de crímenes suelen usar cuchillos.

Los ataques masivos son poco comunes en China, donde rigen estrictas prohibiciones sobre el porte de armas de fuego. Pero en estos últimos años se han multiplicado las agresiones con cuchillo.

清零時代-互害篇。At 10: 00 a.m. on August 3rd, someone in Anfu County, Jiangxi Province rushed into Heart-to-Heart Kindergarten and killed two teachers with a knife. Several children fled.8月3號上午10點江西省安福縣有人衝進心連心幼兒園用刀殺死兩老師,數名兒童後在逃。 pic.twitter.com/hd2b7fKfho

— joseph ch (@JosephZheng777) August 3, 2022