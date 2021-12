Una cabra en la India dio a luz a un bebé con rostro “humano”

En el noreste de India fue reportado por varios medios locales el nacimiento de un cabrito con rostro de bebé humano. En redes sociales circularon las inquietantes fotos del peculiar hallazgo.

El incidente ocurrió en la residencia de un sujeto de nombre Shankar Das, cuya propiedad se encuentra en el distrito de Cachar, estado de Assam.

Todo el rostro del cabrito, así como otras partes del cuerpo, tienen apariencia humana. El bebé nació únicamente con dos patas y perdió la vida a los pocos minutos de haber nacido.

Al escuchar la noticia, varios residentes del pueblo acudieron a la casa de Shankar Das para ver a la cabra muerta. Según varias tradiciones de la India, el nacimiento de un animal deforme puede ser interpretado como una señal divina o, al contrario, un mal presagio.

En enero de 2020, por ejemplo, se dio a conocer la noticia de una cabra con rostro humano que fue venerada como un dios por los habitantes de la villa de Nimodia, también en la India.

Minutos después de que naciera la cabra deforme, la madre dio a luz a un ejemplar sano. En redes sociales circuló la teoría de que alguna persona había cometido un acto de bestialidad con la hembra, pero una concepción entre cabra y hombre es imposible.

Según especialistas consultados por medios locales, simplemente se trata de una malformación congénita. Parthankar Choudhury, profesor de ecología de la Universidad de Assam, dijo:

Esta inflamación puede provocar que los rasgos físicos del cabrito adquieran una apariencia humanoide.

Advertencia: Imágenes fuertes.

