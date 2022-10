“Una lechuga duró más que Liz Truss”: Redes despiden a la PM británica con memes

Liz Truss presentó su renuncia como primera ministra del Reino Unido este jueves 20 de octubre. La duración de su mandato fue tan fulminante que la prensa británica lo comparó con la caducidad de una lechuga antes de pudrirse. A final de cuentas, la lechuga ganó.

N+ te recomienda: ¿Por qué se comparó a Liz Truss con una lechuga?

Liz Truss anunció su decisión en Downing Street reconociendo lo inevitable luego de un turbulento mandato de seis semanas en que sus políticas trastocaron los mercados financieros y una rebelión en su partido la dejó sin autoridad.

“No puedo cumplir con el mandato por el cual fui elegida”, declaró. Apenas el día anterior, Truss había jurado seguir en el cargo, diciendo que “soy una luchadora, no una cobarde”.

En redes sociales, usuarios recordaron la apuesta de un tabloide británico, al predecir que su mandato no sería más largo que el de la vida de una lechuga. El medio Daily Star incluso publicó una transmisión en vivo de su peculiar contienda.

El pedazo de verdura agradeció el respaldo de sus seguidores.

BREAKING NEWS: 🚨 THE LETTUCE HAS OFFICIALLY OUTLASTED LIZ TRUSS AND WON 🚨 ALL HAIL THE LETTUCE. 🥗🥗🥗 https://t.co/o1zi8UEXXd — Daily Star (@dailystar) October 20, 2022

The lettuce after outlasting Liz Truss pic.twitter.com/MIn4hqNHZR — George Civeris (@georgeciveris) October 20, 2022

Liz Truss has resigned as the British prime minister. The lettuce wins pic.twitter.com/WkRwuFZOJ1 — Tom Warren (@tomwarren) October 20, 2022

Pero no todos los memes relacionados a la caótica caída de Liz Truss estuvieron relacionados con lechuga. La creatividad de varios usuarios se vio reflejada en publicaciones de todo tipo.

we now go live to downing st: pic.twitter.com/u29f0FhHEp — Joe (@wittyusrname6) October 14, 2022

¡Ay,no! ¿Y ahora que vamos a hacer con diez mil libros de Liz Truss? pic.twitter.com/rXiZQiLqdr — Simpsonito III (@SimpsonitoMX) October 20, 2022

In light of Liz Truss’ resignation, I made a chart to explain UK politics for anyone confused pic.twitter.com/uBweUvQU0o — Lapis (@DegenerateThing) October 20, 2022

Liz Truss saidpic.twitter.com/qgEmQlvqYo — Saint Hoax (@SaintHoax) October 20, 2022

Liz Truss as PM explained through the medium of WWF Royal Rumble 1991 pic.twitter.com/URgZdRQtgA — Tom Campbell (@TomCampbell) October 20, 2022

naming all of our animals Liz Truss in the hopes that they too will Get Out of Here pic.twitter.com/ZoXUWI6S98 — NeBOOska BOOmane BOOciety 👻 (@NEHumaneSociety) October 20, 2022

These Liz Truss memes are dusting me 😂😂 pic.twitter.com/6M77GAYAVJ — ♌goddess👑 (@Fadzeym) October 20, 2022

Liz Truss – The best bits compilation 🍿 pic.twitter.com/XmSDDFuvyH — Ben 🕊 (@1BJDJ) October 20, 2022