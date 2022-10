Una Magnate Transgénero Tailandesa Compra el Concurso Miss Universo

La empresaria, que ha establecido una subsidiaria en EE.UU, JKN Metaverse Inc., para poder adquirir la Organización de Miss Universo, es famosa en Tailandia, donde habla sin tapujos de ser una mujer transgénero y estableció una fundación para promover los derechos de los transexuales, Life Inspired For Transsexual Foundation.

You may also like