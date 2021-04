Unión Europea cancelaría contrato de vacunas con AstraZeneca por retrasos

Será voluntario, se utilizará también para los niños y señalará si la persona fue vacunada o no, si está inmunizada o no y, en caso de que no sea así, habrá que presentar un test negativo .

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton , aseguró este domingo, 18 de abril de 2021, que la Unión Europea (UE) podría no renovar el contrato de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca , por no haber respetado los plazos de entrega a los que se comprometió.