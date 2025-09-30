LocalNacional

Urge bacheo en la alcaldía Cuahutemoc: Senadora

La senadora Cynthia López Castro pregunta a Alessandra Rojo De la Vega cuando atenderá bacheo en la #Cdmx la gente pide que atienda para evitar accidentes que pueden provocar un daño mayor.
La #Cuauhtémoc comentan que ciudadanos que hay bacheo y coladeras sin arreglar y que urge atender. Comenta la senadora que tienen presupuesto para hacer una jornada de bacheo, le pide a la influencer, como le llama atienda este problema.
Que opinan.

