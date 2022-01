Usuarios de redes sociales captan momento de la erupción y del tsunami en Tonga: Video

En Tonga ha hecho erupción el volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. Usuarios de redes sociales han documentado en video tanto de la erupción submarina como del tsunami posterior.

La erupción submarina ha tomado por sorpresa al país con poco más de 100 mil habitantes ubicado en Oceanía. En redes sociales, usuarios han compartido videos de la erupción, así como del tsunami.





#Tonga 🇹🇴🌋 Entre vapor de agua, rayos y flujos piroclásticos, esta fue la pesadilla que se vivió en las cercanías del volcán #HungaTongaHungaHaapai después de su gigantesca erupción de ayer. pic.twitter.com/fvRuOYM1YY — Alejandro S. Méndez ⚒️ (@asalmendez) January 14, 2022

Mientras que en algunos de los primeros videos se captó la humareda que siguió a la explosión, otros usuarios han compartido metrajes de las olas inundando las playas de Tonga.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

La explosión del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai fue tan fuerte que se escuchó hasta Fiyi, un país insular también ubicado en Oceanía, a aproximadamente 800 kilómetros de distancia.

Tonga Volcano eruption heard from Lakeba, Fiji 😢🇹🇴 #TongaVolcano pic.twitter.com/qc9ISL25QX — Portia Dugu (@portiajessene) January 15, 2022

En reportes más recientes, habitantes de Tonga llegaron a compartir cómo el cielo se oscureció parcialmente debido a las cenizas de la erupción suspendidas en la atmósfera.

It is literally dark in parts of Tonga and people are rushing to safety following the eruption. 🇹🇴 pic.twitter.com/7NoP0y9GCo — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Tras la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, varios países cuyas costas dan hacia el océano Pacífico han emitido alertas de tsunami. Usuarios de estos países también han compartido en redes sociales la llegada del tsunami.

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

En Estados Unidos, se registraron inundaciones menores en algunos puntos de California. En Santa Cruz, el agua cubrió muelles y algunas playas.

First of the #tsunami waves arrived in the Santa Cruz Harbor this morning just before 9am pic.twitter.com/dXYW1LQQDU — Rob Knight (@robknight) January 15, 2022

Por su parte, usuarios provenientes de Chile compartieron metrajes de cómo las olas ingresaron a tierra firme en algunas regiones costeras.