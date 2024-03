Cancún es bonito, nada que ver con Tijuana, así comenzó Xóchitl Gálvez, ofendiendo un gran municipio y bellísimo estado del norte, a lo cual reaccionó la gobernadora Marina Del Pilar.

3 años bastaron para arrepentirse de votar azul en Playa del Carmen Quintana Roo, por más esfuerzo que realizaron autoridades de esta localidad bastión panista, no lograron el cometido, aun con los pretextos de la alcaldesa playense y la misma candidata Gálvez, nada sucedió, la gente no llegó, simplemente, decidieron, no presentarse en su evento, el cual estuvo semivacío en todo momento.

No tienen estrategia y menos simpatizantes que puedan llevar a la continuidad en esta demarcación, por lo visto, se arrepienten los ciudadanos rápidamente de haber votado azul hace unos años.

Que opinan de sus comentarios en este evento de parte de la candidata panista, sobre el estado de baja California.

