Se quedó en el pasado cuando tenía El país a sus pies, hoy nada eres, solo ofendes por celo político al presidente actual, todos saben que te presentas en los eventos para recordar cuando tenías el poder y quieres sentir que la gente te sigue, falso!! No te siguen ahí, se presentan como vertebrados: todos aquellos que quieren de nuevo el hueso en el gobierno o se buscan beneficiar de sus contratos y los invertebrados: Estos no tienen hueso, quieren otro y los obligan a ir a cambio de querer controlar nuevamente los programas sociales, cambie un poco tu escrito de acuerdo a mi pensamiento de tu deseo.

Sé por terceras personas que tu presencia no es grata, lo aceptan por no hacer una grosería.

No lo digo yo únicamente, muchos libros y periodistas hablan, todo comenzó con su gobierno, el primero que abrió las puertas a la corrupción del ex secretario de seguridad pública Federal, debería estar pendiente que puede testificar en su contra, con sus comentarios de lambisconería en apoyo a acción nacional los está hundiendo más.