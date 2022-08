Video: Abuelo y nieto lloran juntos por derrota de Pumas ante América; momento se hace viral

En redes sociales, Diego se expresó sobre lo acontecido con su papá y su sobrino. “La verdad es un buen ejemplo de sentir los colores, algunos no lo entienden, otros se burlan. Da igual, la pasión por los Pumas es esto. No se puede explicar” , además de agradecer los buenos y malos mensajes recibidos después de que el video se hiciera viral.

“… Les apoyamos, les decimos todo, pero el equipo que le eche huevos, puta madre […] Ganas me dan de llorar, se lo juro. Perder con el América es lo que más me duele” , dice el señor al tiempo que rompe a llorar, provocando la misma reacción de su nieto, quien lo abraza, para dejar un momento que ha causado varias reacciones y ya se ha hecho viral.