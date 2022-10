Video: Atleta Elnaz Rekabi de Irán compite sin hiyab en apoyo a las protestas en su país

La atleta de Irán, Elnaz Rekabi, que representó a su país en la final de las competiciones asiáticas de escalada en Seúl, ha llamado la atención del mundo entero después de competir sin hiyab (también escrito como hijab), lo cual ha sido visto como un apoyo a las protestas que han surgido en esa nación.

El pasado mes de septiembre, Mahsa Amini de 22 años murió después de ser detenida en Teherán por “vestimenta inadecuada” y mientras estaba bajo custodia por la policía.

Tras el fallecimiento, en Irán se desataron fuertes reclamos sociales y las mujeres decidieron agitar y quemar sus hiyabs en forma de protesta por las libertades individuales en la República Islámica. Incluso algunas decidieron cortarse el cabello en público.

A estos actos son a los que se ha sumado Rekabi, de 33 años, al participar en un competencia deportiva sin usar su respectivo hiyab, hecho que desobedece las restricciones de la República Islámica para las mujeres deportistas.

En las fotos y videos que se han dado a conocer se puede ver a Elnaz en competencia mientras su cabeza está totalmente descubierta, utilizando solo una liga para hacerse una coleta. Esta acción ha sido considerada como un desafío a las autoridades, pues desde 1983 en Irán es obligatorio el uso del velo.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic’s restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi

— Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022