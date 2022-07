Video: Cohete chino cayó sobre el Océano Índico pero Pekín no lo reportó: NASA

Un cohete chino cayó a la Tierra el sábado 30 de julio de 2022 sobre el Océano Índico, pero la NASA dijo que Pekín no había compartido la “información específica de la trayectoria” necesaria para saber dónde podrían impactar los posibles escombros

El Comando Espacial de Estados Unidos dijo que el Gran Marcha 5B reingresó sobre el Océano Índico aproximadamente a las 12:45 p. m. EDT del sábado, pero remitió preguntas sobre “aspectos técnicos del reingreso, como la posible ubicación del impacto de dispersión de escombros” a China.

Usuarios de las redes sociales en Malasia publicaron un video de lo que parecían ser restos de un cohete.

Aerospace Corp, un centro de investigación sin fines de lucro financiado por el gobierno cerca de Los Ángeles, dijo que era imprudente permitir que toda la estructura principal del cohete, que pesa 22,5 toneladas, regresara a la Tierra de manera descontrolada.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022