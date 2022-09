Video: Eugenio Derbez reaparece ‘con fuertes dolores’ tras accidente y explica qué le pasó

El actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, relató a través de Instagram el accidente que sufrió y por el cual fue intervenido quirúrgicamente en donde le colocaron varios tornillos en el brazo.

Derbez dijo que estaba practicando un juego de realidad virtual “en un edificio como de 100 pisos”, por ello, aseguró, fue un accidente “estúpido”.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido”, dijo el también director y productor.

Explicó que el accidente se produjo en Georgia, Estados Unidos, y se encontraba con su hijo Vadhir Derbez quien lo invitó a jugar con un aparato de realidad virtual. Sin embargo, cuando estaba jugando se tropezó con un objeto en el suelo.

Debido a que traía el visor de realidad virtual no pudo reaccionar, y dijo, se encontraba confundido.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé, me caí con todo mi peso sobre el codo y sentí como se empuja el hueso y que se me sale. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó en la transmisión en vivo.