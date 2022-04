Video: Hombre interrumpe a reportera para pedirle sus redes sociales y se hace viral

Fátima aseguró que, después de que le pidieron sus redes sociales, ella le dijo al hombre que sí se las daría, pero primero tenía que terminar su trabajo (dos enlaces y entrevistas), lo cual le tomó cerca de 15 minutos; sin embargo, entre la gente que había en la playa, terminaron por perderse el rastro y el hombre no volvió a acercarse a ella , por lo que no logró obtener su Facebook o Instagram.

You may also like