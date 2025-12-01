InternacionalLocalNacional

Video inesperado de López Obrador para los opositores

adminBy 29 views

Sale López Obrador a presentar su libro grandeza, un fragmento, más tarde subiré su video completo, como v en al expresidente más querido aún cuando muchos opositores buscarán atacar por verlo, ahí demuestran su miedo a #AMLO.
Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #lopezObrador

admin

López Obrador y su grandeza.

Previous article

Contesta Claudia Sheinbaum a opositores.

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Internacional