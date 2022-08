Video: Personas escapan de tienda tras anunciarse confinamiento por un caso de COVID-19 en Shanghái

Varias personas que se encontraban en una tienda de Ikea, en Shanghái, fueron presas del pánico y trataron de huir del lugar después de que se ordenara el cierre del establecimiento tras detectarse un contacto cercano de un caso de covid.

A través de redes sociales se han hecho virales los videos, grabados el pasado 13 de agosto, que muestran a clientes gritando y empujando en su intento por escapar de la tienda antes de que las puertas cerraran,. Algunos lo consiguieron, otros no.

El domingo 14 de agosto, durante una rueda de prensa, Zhao Dandan, subdirector de la Comisión de Salud de Shanghái, aseguró que la tienda y la zona afectada estarían bajo una gestión de “circuito cerrado” durante dos días.

El anuncio dado por la autoridad sanitaria consistía en que, las personas dentro de ese “circuito cerrado”, debían someterse a dos días de cuarentena en un centro gubernamental y a cinco días de vigilancia sanitaria.

