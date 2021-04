Video: ¡Regresan los conciertos de grandes multitudes!… en Nueva Zelanda

Originarios de esta nación isleña, Crowded House es una banda de rock famosa a nivel global por una serie de éxitos que obtuvo en los 80 como “Don’t Dream It’s Over” o “Weather With You”. Su música no se presta mucho al baile ni al slam, por lo que no uno puede disfrutar de sus canciones desde la comodidad de su butaca.

Aunque esta nación de 5 millones de habitantes apenas ha vacunado al 0.3 por ciento de su población, en realidad no corren mucha prisa para hacerlo. Nueva Zelanda apenas llega a registrar diez casos de coronavirus por día y no ha registrado ninguna muerte por covid desde el 15 de febrero de 2021. Su cifra total de defunciones es de 26 desde el inicio de la pandemia hace un año.