Video: Rostro de modelo queda desfigurado tras someterse a procedimiento estético

Someterse a un procedimiento estético conlleva riesgos que en ocasiones pueden generar importantes problemas de salud, como le sucedió a la modelo Karli Gardner, quien en busca de reducir el tamaño de sus labios sufrió una severa consecuencia que llevó a que su cara quedara desfigurada.

En un intento por tener un aspecto más natural, cada vez más personas han decidido someterse a procedimientos que reviertan otros realizados con anterioridad y este fue el caso de Gardner, quien quiso quitarse el relleno de sus labios.

Karli se sometió a un procedimiento en el que se utiliza un disolvente que deshace los cosméticos existentes, pero una fuerte reacción alérgica provocó que Karli publicara un video advirtiendo de los riesgos.

Pese a que estudios previos señalaron que todo estaba en orden antes del procedimiento, Gardner terminó siendo hospitalizada cuando sus labios comenzaron a hincharse cada vez más, hasta que todo su rostro se vio afectado.

En su video, la modelo de OnlyFans explicó que decidió realizarse esta operación debido a que no estaba contenta con el aspecto de sus labios después de aplicarse el relleno. “Esta es tu señal para que no te disuelvan los labios”, escribió la mujer en el video, en el cual se le puede ver -al inicio- en la cama de un hospital mientras estaba conectada a los monitores para las pruebas.

Después de que la afectación se trasladó de los labios a la cara, Gardner fue trasladada de urgencia al hospital para recibir ayuda médica.

