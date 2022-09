Videos: Nuevos reclutas rusos se despiden entre lágrimas y abrazos

Rusia intensificó el jueves 22 de septiembre de 2022 su campaña militar y política para capturar territorio ucraniano, reclutando a reservistas del ejército ruso con el fin de que participen en el conflicto, preparando referendos para anexarse zonas ocupadas y lanzando nuevos ataques.

Un día después de que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial para robustecer sus fuerzas en Ucrania, escenas de familias en llanto despidiéndose de hombres que partían desde los centros de movilización militar inundaron las redes sociales en Rusia.

En un video publicado en Twitter desde la ciudad siberiana de Neryungri se veía a hombres saliendo de un estadio. Antes de abordar camiones, los hombres abrazaron a sus familiares que esperaban en el exterior, muchos de ellos en llanto y algunos cubriéndose la boca con las manos en una clara muestra de dolor. Un hombre levantó a un niño hasta la ventana de un autobús para que pudiera echar un último vistazo.

En Moscú, muchas mujeres abrazaron, lloraron y persignaron a hombres en otro centro de movilización. Un hombre de 25 años, quien se identificó únicamente como Dmitry, fue abrazado por su padre, quien le pidió que “tuviera cuidado” poco antes de partir.

#Mobilization in Dagestan, #Russia, is not going very smoothly:

– My grandfather fought for the Motherland!

– In 1941-1945 we fought, it was a war. And now it’s not war, it’s politics. pic.twitter.com/13S3ePt2Mn

— P.Style (@PStyle0ne1) September 22, 2022