Violento asalto a un autobús ADO en carretera orizaba / puebla.

Violento asalto a autobús de ADO en la autopista Orizaba-Puebla

Durante la madrugada de este domingo, se registró un violento asalto a un autobús de pasajeros de la línea Autobuses de Oriente (ADO), mientras circulaba sobre la autopista Orizaba – Puebla, en las inmediaciones de la zona de Cumbres de Maltrata.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado interceptó el vehículo y despojó a los pasajeros de sus pertenencias bajo amenazas y violencia. Testigos señalan que los delincuentes actuaron con rapidez gritando y sembrando el pánico entre los usuarios del transporte.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas heridas durante el asalto, ni se ha informado sobre detenciones relacionadas con el hecho. Autoridades de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda en la región y ya se abrió una carpeta de investigación.

La autopista Orizaba – Puebla, especialmente en el tramo de Cumbres de Maltrata, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por ser una zona de alto riesgo debido a los constantes asaltos a transportistas y autobuses de pasajeros.