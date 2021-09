Viral: Borra todas las fotos que tomó en una boda porque no le ofrecieron ni un vaso de agua

Un fotógrafo eliminó el archivo con todas las fotos de una boda porque los novios no le permitieron tomarse un descanso de 20 minutos para comer; ni siquiera le ofrecieron un vaso de agua, esto a pesar de no ser un fotógrafo profesional, sino un amigo que le hacía un favor a la pareja que estaba por casarse.

Esta semana se viralizó en Reddit la anécdota de un usuario (identificado solo como Icy-Reserve6995) sobre la amarga experiencia que tuvo en la boda de unos amigos. Esta persona había sido invitada a una boda, pero los novios se le acercaron para pedirle que fuera el fotógrafo del evento.

El usuario explicó que no se dedica a la fotografía; en realidad trabaja en una estética canina. Su experiencia más cercana a la fotografía profesional son las imágenes de perros que comparte en las redes sociales de su estética.

Sin embargo, el novio explicó que tenían un presupuesto muy limitado y por este motivo necesitaban ayuda. Le dijo que no importaba si las fotos no eran perfectas, así que le ofreció 250 dólares (cerca de 5 mil pesos) por un día de trabajo.

Por un evento de diez horas, un fotógrafo de bodas suele cobrar hasta diez veces más, pero el usuario se dejó convencer y aceptó darles un “descuento amigo”.

“Comencé alrededor de las 11 am y debía terminar alrededor de las 7:30 pm”, dijo. El peluquero convertido en fotógrafo cumplió su compromiso durante las primeras horas del evento. Siguió a la novia de una cita a otra, tomó fotos de la ceremonia, la recepción y los discursos. Pero fue en la tarde cuando la situación dio un giro. El agua que trajo se había agotado y no había servicio de bar.

“Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado”.