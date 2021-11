Viral: Matrimonio gay adoptó a dos hermanas para evitar que sean separadas

“Subieron al auto y empezó otra etapa. La relación se afianzó con el tiempo, después de toda la primera fase, que no es fácil, viene la mejor parte. El primer día, Agustina en el hogar dibujó a la familia. Lo hizo a Gabriel, en el medio puso a ellas dos y en el otro lateral a mí. A Gaby le puso ‘papi’ y a mí me puso ‘papá’.”

Aníbal y Gabriel viven juntos desde hace 24 años. Con la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina hace diez años, dieron el siguiente paso en su relación y se casaron. Tener hijos fue un poco más complicado: “Somos una pareja gay y es una utopía llegar a formar una familia, no es imposible, pero no es fácil”, dijo Aníbal.