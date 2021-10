Viral: Regañan a guardia de seguridad por “llegar a tiempo” a su nuevo trabajo

Reddit se ha vuelto una plataforma ideal para que trabajadores ventilen sus frustraciones sobre sus empleos, y ahora le tocó el turno a un guardia de seguridad molesto porque en su nuevo trabajo lo habían regañado por “llegar a tiempo”.

Un usuario anónimo explicó que fue citado a presentarse a las 10 am en su nuevo puesto. Llegó a la hora indicada, guardó sus cosas personales y pocos minutos después estaba de guardia en la entrada de la tienda.

“En mi descanso para el almuerzo, la gerente de la tienda se me acercó y me preguntó si la próxima vez podía venir un poco antes para que cuando dejara todas mis pertenencias pueda estar frente a la tienda a las 10 am,” dijo en su publicación.

“Le dije que no, que si estaba asignado para comenzar a las 10 am, me presentaría a las 10 am, y que si querían que fuera antes, la tienda tendría que arreglarlo con la empresa de seguridad.”