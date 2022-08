Viva Aerobus explica causa de la explosión en turbina captada en video por una pasajera

Una mujer captó el momento en que la turbina de un avión que había partido de Guadalajara se incendia y echa chispas. Viva Aerobus emitió un comunicado para explicar lo ocurrido.

El incidente exhibido en video por la pasajera Kimberly García fue registrado en el vuelo VB 518 de Viva Aerobus que despegó el martes 23 de agosto a las 9:23 pm del Aeropuerto Internacional de Guadalajara con destino a Los Ángeles.

“¡La forma en que Viva Aerobus manejó esta situación fue DESASTROSA! ¡Ninguna comunicación de ninguno de los tripulantes de vuelo a las personas que pensaban que estábamos a punto de morir!”, dice la publicación en Twitter de la señora García.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022