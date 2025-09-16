Claudia Sheinbaum cierra con fuerza el desfile conmemorativo

Con un emotivo cierre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el desfile conmemorativo de este 16 de septiembre.

En un ambiente de orgullo y unidad nacional, la mandataria recordó que México es fuerte porque su pueblo es fuerte, que es libre porque su gente no se doblega y que será siempre soberano mientras se mantengan vivas las palabras inmortales de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”.

El acto culminó con vítores a la dignidad del pueblo mexicano y con un resonante grito que unió a miles de voces: “¡Que viva México!”

Viva México. Viva México. Viva México…

