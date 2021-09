WhatsApp: ¿No quieres que vean los mensajes que recibes? Así puedes ocultarlos en la barra de notificaciones

Hay una forma muy sencilla de evitar que los mensajes que recibes en WhatsApp aparezcan en la barra de notificaciones de tu teléfono; te decimos cuál es el procedimiento para desactivar esta función.

Por defecto WhatsApp tiene activada la función ‘Notificaciones en alta prioridad’, y por ello, los mensajes que recibas en esta aplicación aparecerán en la barra de estada de tu celular.

No obstante, si por alguna razón deseas que los mensajes no estén a la vista de cualquier persona puedes desactivar esta función, y lo mejor es que no necesitas descargar aplicaciones de terceros para hacerlo.

Si tienes un dispositivo Android solo debes seguir estos pasos:

Comprobar si cuentas con la versión más reciente de WhatsApp Ingresa a la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos que aparece en la esquina superior derecha Entra a la opción “Ajustes” Selecciona la alternativa “Notificaciones” y desactiva la función ‘Notificaciones en alta prioridad’ En el apartado de “Grupos” también puedes seguir el mismo procedimiento para desactivar esa función en los chats de grupo

Si tu teléfono tiene iOS: