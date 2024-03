Xochitl Gálvez pide ayuda a líderes del PRIAN para su campaña.

LOS LIDERES DEL #PRIANPRD BUSCARIAN EVITAR EL PLAN C. Y DEJAN SIN APOYO A SU CANDIDATA PRESIDENCIAL, QUIEN LES PIDE AYUDA ECONÓMICA PARA SU CAMPAÑA ELECTORAL.

La candidata del PRIAN en su conferencia de prensa, pidió a los líderes, de sus partidos opositores al presidente López Obrador, que requería apoyo para dar una batalla en la campaña electoral contra Claudia Sheinbaum camino a la presidencia de México.

A lo cual poco les importa, hasta ahora no han dado ninguna respuesta a la petición de Xóchilt Gálvez.

Alito Moreno y Marko Cortés, se han dedicado a promocionar su trabajo al frente del partido político, como sabemos, están en número 1 en la lista plurinominal para llegar al senado de la República.

Con esto demuestran el poco interés que tienen en la campaña de su candidata, ellos saben que sería muy difícil derrotar a la morenista Claudia Sheinbaum.

Lo que buscan es evitar el plan C, con esto demuestran el temor de perder las cámaras de diputados y senadores.

Por sus acciones, diversos periodistas han expresado su enojo, buscando que apoyen a la candidata del frente amplio por México, algo que no preocupa a estos líderes políticos, que, al parecer, solo tienen en mente, evitar a toda costa que pierdan el control en la cámara de legisladores.

Que opinan, acaso buscaran la confrontación con la abanderada de su grupo político o sus ocurrencias que tiene la ex senadora, los ha llevado a repensar si fue una buena decisión ponerla en la pelea para ocupar la silla presidencial, algo que se ve muy difícil, cuando la morenista tiene todas las tendencias muy por encima de la panista.

